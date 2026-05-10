Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев попросил Минвостокразвития объяснить, почему в Анадыре одно яблоко стоит 300 рублей. Он отметил, что цены на продукты должны были снизиться после принятия закона о северном завозе. «Сегодня зашли по дороге с других объектов в магазин, посмотрели яблоки. Яблоки стоили тысячу рублей килограмм. Яблоки большие такие. Как раз по 300 рублей одно такое яблоко обходится. Сказать честно, такая цена, производящая впечатление», — сказал Трутнев в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Чукотки.
Трутнев попросил объяснить, почему одно яблоко на Чукотке стоит 300 рублей
