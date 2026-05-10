Про майские магнитные бури стало известно воронежцам

Слабые магнитные бури обрушатся на Воронежскую область 15 и 16 мая. Информация об этом появилась на официальном сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Насколько они будут продолжительными, пока непонятно. Известно, что их уровень продержится на отметке G1 (слабая буря).
Кроме того, четыре дня — 17, 18, 23 и 27 мая — магнитосфера в нашем регионе будет оставаться возбужденной.
Фото с сайта лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
В это время метеозависимым людям стоит быть более осторожными и иметь при себе обезболивающие средства. Возможны бессонница и раздражительность.
