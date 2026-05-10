На осетровом заводе в Ростовской области стартовала нерестовая кампания белуги

В Ростовской области на осетровом заводе началась нерестовая кампания белуги. Об этом сообщили в пресс-служба Южного филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО».
В апреле 2026 года специалисты изучили состояние производителей и их реакцию на гормональную стимуляцию. Также они взяли пробы икры, чтобы позже оценить ее качество. Это поможет понять, насколько эффективно прошел нерест и насколько здоровой выросла молодь, которую потом выпустят в реки.
Всего в этом году планируют использовать 25 самок белуги. Их средний вес составляет 77 килограммов. Четыре рыбы из них уже нерестовали раньше.
