На осетровом заводе в Ростовской области стартовала нерестовая кампания белуги

25 самок белуги весом под 80 килограммов участвуют в нерестовой кампании на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на осетровом заводе началась нерестовая кампания белуги. Об этом сообщили в пресс-служба Южного филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО».

В апреле 2026 года специалисты изучили состояние производителей и их реакцию на гормональную стимуляцию. Также они взяли пробы икры, чтобы позже оценить ее качество. Это поможет понять, насколько эффективно прошел нерест и насколько здоровой выросла молодь, которую потом выпустят в реки.

Всего в этом году планируют использовать 25 самок белуги. Их средний вес составляет 77 килограммов. Четыре рыбы из них уже нерестовали раньше.

