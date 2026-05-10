Госархив края представил проект о подвигах хабаровских пилотов

Государственный архив Хабаровского края запустил виртуальный выставочный проект о лётчиках Великой Отечественной войны. Экспозиция охватывает истории тех, кто начинал свой путь в Краевой школе пилотов Хабаровска (основана в 1931 году) и проявил себя на фронте, сообщает Хабаровские авиалинии. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Среди ключевых материалов выставки — личные дела курсанта Алексея Маресьева и пилота инструктора Дальневосточного управления гражданской авиации Николая Никитенко. Посетители также познакомятся с биографиями земляков героев: мастера воздушной разведки В. И. Дончука, истребителя Н. М. Искрина и Нины Распоповой — участницы легендарного женского авиаполка, известной как «ночная ведьма».
Проект подчёркивает связь прошлого и настоящего: в Хабаровске множество улиц названы в честь лётчиков героев. Например, улица Яшина увековечивает память истребителя Виктора Яшина — уроженца города, а улица Калараша напоминает о Дмитрии Калараше, который учился в Хабаровском педтехникуме и стал асом в годы войны.
