В Хабаровске пассажиры автобуса подрались — правоохранители выясняют детали

Вечером в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по г. Хабаровску поступило сообщение о конфликте между пассажирами автобуса, который перерос в драку. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. Личности участников инцидента уже установлены, сообщает полиция по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По информации правоохранительных органов, никто из участников драки не обращался в медицинские учреждения за помощью. Участковые уполномоченные проводят проверку, в ходе которой выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение в рамках действующего законодательства.
Информация о происшествии появилась в социальных сетях и вызвала обсуждение среди горожан. Правоохранители призывают граждан быть бдительными и соблюдать общественный порядок в транспорте.
