Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин допустил «интеллигентный развод» с Арменией, пожелавшей сменить курс

Еревану предложили быстрее выбрать между сближением с Евросоюзом и участием в ЕАЭС.

Источник: Клопс.ru

Владимир Путин заявил, что Армении нужно как можно раньше определиться между курсом на сближение с ЕС и сохранением участия в Евразийском экономическом союзе. Об этом, ссылаясь на заявления российского президента, пишут Интерфакс и «Ведомости».

«[Если Ереван выберет первый вариант], в соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода», — заявил лидер РФ.

Путин подчеркнул, что вопрос о планах Армении присоединиться к Евросоюзу требует отдельного рассмотрения. По словам российского президента, эту тему он уже не раз обсуждал с премьер-министром республики Николом Пашиняном:

«Не видим здесь ничего особенного. Мы поддержим всё, что выгодно армянскому народу. У нас с армянским народом особые отношения на протяжении столетий. И если армянскому народу выгодно то или иное решение, мы против не будем».

По мнению российского лидера, быстрее определиться важно и для граждан Армении, и для России, которую он назвал главным экономическим партнёром республики. Вопрос возможной евроинтеграции страны Путин предложил обсудить на саммите ЕАЭС, который пройдёт 28−29 мая в Астане.

После саммита в Ереване ЕС пообещал инвестировать в Армению 2,5 млрд евро. Глава республики Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что страна будет «счастлива и довольна», если её когда-либо примут в Евросоюз.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше