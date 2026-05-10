Путин допустил «интеллигентный развод» с Арменией, пожелавшей сменить курс

Владимир Путин заявил, что Армении нужно как можно раньше определиться между курсом на сближение с ЕС и сохранением участия в Евразийском экономическом союзе. Об этом, ссылаясь на заявления российского президента, пишут Интерфакс и «Ведомости».
«[Если Ереван выберет первый вариант], в соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода», — заявил лидер РФ.
Путин подчеркнул, что вопрос о планах Армении присоединиться к Евросоюзу требует отдельного рассмотрения. По словам российского президента, эту тему он уже не раз обсуждал с премьер-министром республики Николом Пашиняном:
«Не видим здесь ничего особенного. Мы поддержим всё, что выгодно армянскому народу. У нас с армянским народом особые отношения на протяжении столетий. И если армянскому народу выгодно то или иное решение, мы против не будем».
По мнению российского лидера, быстрее определиться важно и для граждан Армении, и для России, которую он назвал главным экономическим партнёром республики. Вопрос возможной евроинтеграции страны Путин предложил обсудить на саммите ЕАЭС, который пройдёт 28−29 мая в Астане.
После саммита в Ереване ЕС пообещал инвестировать в Армению 2,5 млрд евро. Глава республики Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что страна будет «счастлива и довольна», если её когда-либо примут в Евросоюз.