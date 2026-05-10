150-летие Габдуллы Тукая отметят на всероссийском уровне в 2036 году

Как следует из документа, для подготовки к юбилею, который состоится в 2036 году, будет создан специальный оргкомитет. Также разработают план основных торжеств.
В текущем году классику татарской литературы исполнилось 140 лет. Раис Татарстана Рустам Минниханов не раз подчеркивал вневременную ценность наследия Тукая. По мнению главы республики, его слово лечит душу, пробуждает совесть и вдохновляет на созидание.
Габдулла Тукай является не только символом татарской поэзии, но и основоположником современного татарского литературного языка. Решение о федеральном масштабе празднования, подчеркивают эксперты, подтверждает общенациональное значение его творчества.