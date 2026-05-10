Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

150-летие Габдуллы Тукая отметят на всероссийском уровне в 2036 году

150-летие великого татарского поэта Габдуллы Тукая отметят на всероссийском уровне. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Источник: Аргументы и факты

Как следует из документа, для подготовки к юбилею, который состоится в 2036 году, будет создан специальный оргкомитет. Также разработают план основных торжеств.

В текущем году классику татарской литературы исполнилось 140 лет. Раис Татарстана Рустам Минниханов не раз подчеркивал вневременную ценность наследия Тукая. По мнению главы республики, его слово лечит душу, пробуждает совесть и вдохновляет на созидание.

Габдулла Тукай является не только символом татарской поэзии, но и основоположником современного татарского литературного языка. Решение о федеральном масштабе празднования, подчеркивают эксперты, подтверждает общенациональное значение его творчества.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше