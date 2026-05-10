Более миллиона петербуржцев приняли участие в акции «Бессмертный полк»

Бессмертный полк сегодня прошёл не только по Невскому проспекту. В нём в самых разных форматах участвовал практически весь город. Для ленинградцев-петербуржцев это очень важная акция. Наш город принёс великие жертвы и одновременно продемонстрировал беспримерные героизм и мужество, так и не сдавшись врагу. В каждой семье хранят свои истории о героях. Это наша живая память о тех, кто сохранил для нас этот великий город.