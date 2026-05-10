На Дону запущена новая мера поддержки для ветеранов СВО

По словам губернатора, бойцам, кто служил в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, предоставляется грант в размере до семи млн рублей на запуск или развитие своего хозяйства. Уже есть позитивные примеры. Андрей Богуренко из Кашарского района занялся аквафермерством и разводит раков, Артём Лазарев из Белокалитвинского района предпочёл мясное скотоводство. А иван Колычев из Азовского района выращивает цветы в теплицах.