На Дону запущена новая мера поддержки для ветеранов СВО. Об этом в своём канале написал глава региона Юрий Слюсарь.
По словам губернатора, бойцам, кто служил в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, предоставляется грант в размере до семи млн рублей на запуск или развитие своего хозяйства. Уже есть позитивные примеры. Андрей Богуренко из Кашарского района занялся аквафермерством и разводит раков, Артём Лазарев из Белокалитвинского района предпочёл мясное скотоводство. А иван Колычев из Азовского района выращивает цветы в теплицах.
Глава региона добавил, что грант покрывает до 90% затрат на создание или развитие производства. Начинающие фермеры при этом могут посетить специальную школу, чтобы освоить азы ведения своего дела.