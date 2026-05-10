Красноярский край накроют ливни, град и ураганный ветер

Ветер может достигать 25 м/с и более.

Источник: Krasnoyarskmedia

В течение суток 11 мая в центральных и южных районах Красноярского края прогнозируют непогоду. В этот период в регионе местами ожидаются ливни, грозы, град. Ветер может достигать 25 м/с и более, сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

В грозу лучше отключать сотовые телефоны. Не прячьтесь в такую погоду под высокие деревья. Также помните, что в грозу лучше не прикасаться к металлическим предметам, а в помещениях отключить электроприборы.

При сильном ветре лучше не работать на высоких зданиях и конструкциях. На улицах обходите рекламные щиты, лёгкие постройки, строящиеся и ремонтируемые здания. Избегайте линий электропередач и не подходите к оборвавшимся проводам.

