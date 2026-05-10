SOS! Когда солнце может стать причиной смерти — как распознать симптомы

В Волгоградскую область пришло долгожданное тепло. Столбик термометра устремился к +30°. Для многих это стало сигналом: пора к воде, на дачу, загорать. Но врачи бьют тревогу: вместе с витамином D мы рискуем получить тепловой удар, который «косит» даже молодых и здоровых.
Как найти ту грань, где ультрафиолет из друга превращается во врага, и что делать, если организм уже не справляется с жарой — в материале «АиФ-Волгоград».
Двойные стандарты: польза и вред солнечных лучей.
Солнце — источник не только хорошего настроения, оно дарит нам жизненно важные вещества. Врач-терапевт отделения медицинской профилактики для взрослых волжской больницы имени Фишера Инна Трудова напоминает: наше тело вырабатывает витамин D именно под воздействием солнечных лучей.
«Витамин D защищает от сердечно-сосудистых болезней, высокого давления, некоторых видов рака и аутоиммунных заболеваний, — поясняет эксперт. — Особенно это важно для возрастных пациентов, у которых кости становятся хрупкими. Ведь кальций из молочных продуктов, рыбы и орехов усваивается только в тандеме с солнцем».
Казалось бы, вот рецепт здоровья: пешие прогулки, велосипед, легкий загар. Если бы лето не сопровождалось высокой температурой, которая в Волгоградской области зашкаливает далеко за +30°.
Жара за +30°: не дискомфорт, а угроза.
Перегрев организма — это не просто «меня мучает жажда» или «я устал». Медики считают его серьезным вызовом здоровью, пациентам порой требуется экстренная госпитализация.
В «черном списке» — люди с хроническими недугами, страдающими болезнями сердца, гипертонии, эндокринными нарушениями, ожирением. В зоне риска — пожилые, дети и беременные. Добавьте в список дачников, проводящих чуть ли не весь световой день на шести сотках.
Важно: организм сигналит о беде заранее. Не стоит игнорировать первые «звоночки» теплового переутомления. В их числе:
бледность кожи и резкая слабость;
головокружение и тошнота;
обильный липкий пот и учащенное сердцебиение.
При таких симптомах немедленно уйти в тень или прохладу. Выпейте воды. Если за полчаса легче не стало — звоните врачу.
Если пропал пот: когда пора вызывать скорую.
Самое опасное состояние — тепловой удар. Это неотложное состояние может привести к летальному исходу. Распознать его можно по пугающим признакам:
кожа становится горячей, а пот перестаёт выделяться — это сигнализирует о том, что механизм охлаждения сломался;
у человека путается сознание, он может упасть в обморок;
наступает пульсирующая головная боль и рвота.
Алгоритм действий при тепловом ударе следующий:
немедленно вызвать скорую, позвонив по номерам 103 или 112;
пока врачи едут, человека надо перенести в прохладное место, снять с него лишнюю одежду;
обмахивать пострадавшего веером или разместить его под вентилятором, приложить холодный компресс, но ни в коем случае не опускать в ледяную ванну — это вызывает смертельный спазм сосудов;
если человек в сознании, ему можно дать выпить прохладную воду.
Дача: зона повышенного риска.
Дачи в летнюю жару становятся зонами повышенного риска. Люди проводят много времени на солнце и легко могут перегреться. Чтобы солнце приносило только пользу, а не проблемы, врачи советуют соблюдать простой, но жизненно важный кодекс поведения в жару:
выпивать по пол литра жидкости в час — это может быть не только вода, но и морсы компоты, а вот от алкоголя и газировки лучше воздержаться — они обезвоживают.
не работать на даче на износ — устраивайте 15-минутный отдых в тени после каждого получаса труда на грядках;
носить свободную одежду из натуральных тканей светлых тонов и головной убор;
принимать прохладный душ и включать в комнате вентилятор или кондиционер.
Доктор Трунова предостерегает: особенно важно соблюдать эти правила пенсионерам.
«Для пожилых людей важно проводить время на улице. Но не менее важно учитывать, что прямые солнечные лучи могут быть опасны для кожи, и есть риск получить солнечный удар», — говорит медик.
Поэтому тем, кому «за», использовать защитный крем и носить головные уборы жизненно необходимо. И помните: солнце любит осторожных. Если получили сигнал от организма и почувствовали неладное — лучше перестраховаться и уйти в тень.
Минимальный набор: что брать на дачу.
В минимальный набор аптечки для выезда на природу входят:
препараты, которые вы принимаете ежедневно в достаточном количестве в зависимости от того, на сколько дней отправляетесь за город;
анальгетики для страдающих головными и другими болями;
ферменты и спазмолитики — они могут понадобиться при переедании и спазмах, только не принимайте их для профилактики;
жаропонижающие, леденцы от болей в горле, капли от насморка и градусник на случай простуды и гриппа;
препараты от аллергии и отравлений.
пластырь, антисептик, средство от ожогов;
солнцезащитный крем.