Минтранс сообщил о полном восстановлении авиаперевозок на южном направлении

Минтранс: на юге России отменили ограничения по полетам.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Минтранс сообщил о полном восстановлении авиасообщения на юге России.

«Управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности и транзита. В 9:00 мск отменены НОТАМы по ранее введенным ограничениям», — говорится в заявлении на платформе «Макс».

Как уточнили в ведомстве, накануне авиакомпании выполнили 441 рейс и перевезли 63,8 тысячи пассажиров, сегодня — 83 и 11 тысяч соответственно. Всего на воскресенье запланированы 277 вылетов в аэропорты на южном направлении.

Росавиация, Ространснадзор и Минтранс продолжают следить за ситуацией. Оперштаб, созданный по поручению зампреда правительства Виталия Савельева, будет работать до 12 мая.

В пятницу утром 13 аэропортов перестали принимать и отправлять рейсы из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация юга России» в Ростове-на-Дону. Частичное авиасообщение восстановили во второй половине того же дня.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
