Полиция проверяет данные о подростках в вентиляционном колодце

Сотрудники полиции Хабаровска выявили в соцсетях публикацию о группе несовершеннолетних, находившихся в вентиляционном колодце в Центральном районе города. На замечание прохожего о том, что нахождение на подобном объекте опасно, подростки не отреагировали. Инспекторы ПДН отдела полиции № 3 УМВД России по г. Хабаровску начали проверку, сообщает полиция Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение согласно законодательству. В случае подтверждения фактов нарушения правил безопасности к родителям или законным представителям подростков могут быть применены меры профилактического воздействия.
Напоминаем, что нахождение детей на крышах высотных зданий, заброшенных объектах, в подвалах и вентиляционных шахтах представляет серьёзную угрозу жизни и здоровью.
