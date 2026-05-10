Основное ЕНТ-2026 стартовало в Казахстане

Минимальные пороговые баллы для поступления остаются прежними. Пороговый балл поступления в национальные вузы — 65 баллов, в другие вузы — 50 баллов, по области образования «Педагогические науки» — 75 баллов, по области образования «Здравоохранение» — 70 баллов, по направлению подготовки «Право» — 75 баллов. При этом по «Истории Казахстана» и двум профильным предметам ЕНТ и (или) творческому экзамену необходимо набрать не менее 5 баллов, а по предметам «Грамотность чтения» и «Математическая грамотность» — не менее 3 баллов. Отмечается, что вузы могут устанавливать свои пороговые баллы по группам образовательных программ.