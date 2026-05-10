Основное ЕНТ-2026 стартовало в Казахстане

Как сообщается на официальном сайте ведомства, для участия в тестировании подали заявления около 240 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято более 446 тыс. заявлений (в 2025 году — около 216 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток было 399 тыс. заявлений).
Из них 74% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, около 26% — на русском, 851 человек — на английском языке.
"При подаче заявлений абитуриенты самостоятельно выбирали дату, время и пункт проведения тестирования. В первый день ЕНТ по всей стране тестирование проходят 926 человек, в том числе 359 абитуриентов в столице. Всего ЕНТ организовано в 45 пунктах тестирования.
Наиболее популярной комбинацией профильных предметов на протяжении нескольких лет остается «Математика-Физика» — ее выбрали 17,9% поступающих. Это свидетельствует о стремлении абитуриентов к профессиям инженеров, учителей, энергетиков, строителей и других технических специальностей.
Далее по популярности следуют комбинации «Биология-Химия» (14,5%), ориентированная на будущих медиков, и «Творческий экзамен» (12,4%), привлекающая абитуриентов, заинтересованных в творческой сфере", — отметил директор Национального центра тестирования Нурсеит Байжанов.
Для повышения уровня подготовки к основному ЕНТ абитуриентам, прошедшим январское и мартовское ЕНТ, представлен индивидуальный тематический анализ по каждому предмету. То есть после каждого ЕНТ (январь, март) у выпускников была возможность подготовиться и подтянуть слабые темы. Также после сдачи первой попытки у них будет время улучшить свою подготовку ко второму тестированию.
Для оценки уровня готовности и адаптации к формату экзамена предусмотрена возможность прохождения пробного тестирования.
Дополнительно на сайте Национального центра тестирования размещены: список литературы и спецификация теста, по которым составлялись задания; список 100 исторических дат по предметам «История Казахстана» и «Всемирная история»; список терминов по «Информатике»; список литературных произведений по «Казахской литературе» и «Русской литературе».
В 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Абитуриенты сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет «История Казахстана», по 10 заданий — на «Грамотность чтения» и «Математическую грамотность», а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов.
Максимальный возможный результат ЕНТ составляет 140 баллов.
Время тестирования — 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.
Во время экзамена в программе тестирования будут доступны калькулятор, периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. Дополнительно для удобства абитуриентов будут предоставлены бумажные версии таблиц.
Как отметили в министерстве, на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат тестируемого, подавшего на апелляцию, будет доступен в личном кабинете после принятия решения апелляционной комиссии. В личном кабинете поступающего отображается информация о сроках проведения заседания Республиканской апелляционной комиссии. Отзыв заявления на апелляцию осуществляется в личном кабинете до начала заседания Республиканской апелляционной комиссии. При отзыве заявления на апелляцию в течение одного рабочего дня в личном кабинете поступающего отображается сертификат.
Минимальные пороговые баллы для поступления остаются прежними. Пороговый балл поступления в национальные вузы — 65 баллов, в другие вузы — 50 баллов, по области образования «Педагогические науки» — 75 баллов, по области образования «Здравоохранение» — 70 баллов, по направлению подготовки «Право» — 75 баллов. При этом по «Истории Казахстана» и двум профильным предметам ЕНТ и (или) творческому экзамену необходимо набрать не менее 5 баллов, а по предметам «Грамотность чтения» и «Математическая грамотность» — не менее 3 баллов. Отмечается, что вузы могут устанавливать свои пороговые баллы по группам образовательных программ.
В целях обеспечения безопасности и предотвращения нарушений при входе на тестирование будут использоваться ручные и рамочные металлоискатели для исключения проноса запрещенных предметов (телефонов, шпаргалок
В аудиториях тестирования будут применяться устройства подавления сигналов мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн, а также вестись видеонаблюдение.
После завершения ЕНТ-2026 до 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. В случае выявления фактов использования запрещенных предметов или других нарушений правил результаты ЕНТ (также свидетельства о присуждении образовательного гранта при наличии) поступающего будут аннулированы.