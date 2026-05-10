Власти ищут подрядчика для ремонта дороги из Мамоново в Корнево за 291 млн рублей

Власти ищут подрядчика для ремонта дороги из Мамоново в Корнево. На эти цели выделили 290,7 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Победителю торгов предстоит привести в порядок участок трассы Мамоново — Пограничный — Корнево. Подрядчик отремонтирует более десяти километров дороги.
Специалисты приведут в порядок проезжую часть, обустроят тротуары, а также нанесут дорожную разметку. Подрядчика определят 22 мая. Работы необходимо выполнить до мая 2027 года.
В 2026-м в Калининградской области планируют отремонтировать более ста километров региональных трасс. Также приведут в порядок девять мостов. Специалисты отремонтируют трассы в Багратионовском, Озёрском, Нестеровском, Зеленоградском, Славском и других округах.