Корреспондент "РГ" принял участие в съемках военной драмы "Отец"

На площадке было немало студентов, у которых больше свободного времени. Один парень, впечатлившись увиденным, даже захотел выучиться на каскадера. Граждане постарше на день-другой отпрашивались с работы. Заметную помощь оказали реконструкторы. Вот у вас есть танк? И у меня нет. А ребята из организации «Сталинград Армия Дон» пригнали копию чешской бронемашины «Прага». Да и при перемещении «отделений» по съемочной площадке имеющие нужный опыт реконструкторы командовали остальными артистами из массовки.