Масштабное патриотическое мероприятие в честь Дня Победы состоялось в Алматы

Масштабное патриотическое мероприятие прошло в одном из центральных парков Алматы. Акция собрала сотни алматинцев — ветеранов, тружеников тыла, молодежь и семьи с детьми. По доброй традиции ключевым событием праздника стала раздача настоящей солдатской каши, приготовленной в полевой кухне прямо на глазах у горожан.
«Сегодняшняя акция призвана напомнить каждому, что за мирным небом стоит бессмертный подвиг наших предков. Наша задача — не только хранить историческую правду, но и воспитывать у молодого поколения чувство глубокой ответственности за судьбу Родины», — отметил начальник военного института Нуртас Кабаков.
Особое внимание в этот день было уделили преемственности поколений: курсанты института прикрепили гостям памятные значки — символы Победы, а будущие военные дирижеры исполняли известные военно-патриотические песни, создавая атмосферу искренней гордости и единства.
Патриотическая акция стала для алматинцев наглядным напоминанием о том, что память о Великой Победе и сегодня остается мощной объединяющей силой для людей разных поколений, подчеркнули организаторы.