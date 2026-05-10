Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Масштабное патриотическое мероприятие в честь Дня Победы состоялось в Алматы

АСТАНА, 10 мая — Sputnik. Курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Минобороны Казахстана угостили алматинцев солдатской кашей в честь Дня Победы.

Источник: Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи МО РК

Масштабное патриотическое мероприятие прошло в одном из центральных парков Алматы. Акция собрала сотни алматинцев — ветеранов, тружеников тыла, молодежь и семьи с детьми. По доброй традиции ключевым событием праздника стала раздача настоящей солдатской каши, приготовленной в полевой кухне прямо на глазах у горожан.

«Сегодняшняя акция призвана напомнить каждому, что за мирным небом стоит бессмертный подвиг наших предков. Наша задача — не только хранить историческую правду, но и воспитывать у молодого поколения чувство глубокой ответственности за судьбу Родины», — отметил начальник военного института Нуртас Кабаков.

Особое внимание в этот день было уделили преемственности поколений: курсанты института прикрепили гостям памятные значки — символы Победы, а будущие военные дирижеры исполняли известные военно-патриотические песни, создавая атмосферу искренней гордости и единства.

Патриотическая акция стала для алматинцев наглядным напоминанием о том, что память о Великой Победе и сегодня остается мощной объединяющей силой для людей разных поколений, подчеркнули организаторы.