В Курской области учителя агротехклассов повысили квалификацию

Обучение по программе повышения квалификации «Проектная деятельность в агротехнологических классах: от идеи до практического результата» прошли учителя агротехклассов в Курской области. Такие мероприятия отвечают задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Учителя подготовили и защитили свои итоговые проекты по химии, биологии, математике и физике. Всего было представлено 78 проектов, из которых отобрали семь лучших. Эти работы отправятся на конференцию в Москву — в РГАУ — МСХА имени К. А. Тимирязева.
«Подготовка учителей и их успешные проекты закладывают фундамент для развития аграрной науки и обеспечивают приток мотивированных кадров в сельское хозяйство», — отметила начальник отдела кадрового обеспечения предприятий агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства Курской области Мария Наумова.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.