В Нижегородской области стартует обновленная программа «Начни свое дело»

Программа «Начни свое дело» в новом формате стартует в Нижегородской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Программа направлена на поиск и отбор лучших социальных бизнес-проектов, способствующих повышению качества жизни населения, появлению новых социально значимых услуг и созданию возможностей для трудоустройства. Теперь она будет проходить по двухгодичному циклу, что даст участникам больше времени на проработку идей, тестирование гипотез и выстраивание партнерств.
В ближайшее время стартует первый трек — «Обучение и клуб предпринимателей». Участники пройдут комплексное обучение с привлечением профильных экспертов, отработают свои бизнес-идеи с профессиональным сопровождением и освоят современные методы привлечения ресурсов. Также состоится запуск клуба социальных предпринимателей. По итогам первого этапа определят 15 победителей, которые получат пакет рекламных услуг на продвижение своих проектов от информационного партнера, а три лучших участника получат гранты.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.