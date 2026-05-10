В День Победы из-за атак ВСУ на Белгородскую область пострадали восемь человек

Основная часть пострадавших установлена в пригородном Белгородском округе. Так, в поселке Разумное из-за атаки беспилотника на коммерческий объект были ранены шесть человек. 12-летнюю девочку положили в детскую областную больницу. Водитель и два фельдшера бригады скорой помощи продолжат лечение в областной больнице. Мужчину и женщину после обследования отпустили домой. На месте удара повреждены коммерческий объект, торговый павильон и 21 машина. Еще одна женщина пострадала при атаке дрона на остановку на дороге Белгород — Комсомольский. Она находится в горбольнице № 2 облцентра. Разрушения получили остановка и легковой автомобиль. В целом за сутки из-за атак БПЛА в Белгородском округе повреждены два многоквартирных дома и три частных, а также 26 транспортных средств, коммерческий объект и административное здание.