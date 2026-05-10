В Красноярском крае началась вторая волна весеннего паводка

Как сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю, на южных территориях региона формируется вторая волна весеннего половодья. На реках Туба, Оя и их притоках наблюдается повышение уровня воды на 0,1−0,5 метра. В ближайшие дни возможно достижение неблагоприятных отметок, что может привести к затоплению приусадебных и огородных участков, а также к переливу дорог, расположенных в низинах и вдоль речных берегов. Критической отметки уровень воды уже достиг на реках Подкаменная Тунгуска (село Ванавара), Усолка (село Троицк), Карабула (село Карабула), Чулым (село Красный Завод). По состоянию на 10 мая в регионе остаются подтопленными 8 жилых домов, 94 приусадебных участка, 21 участок автомобильных дорог.