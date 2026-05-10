В Геленджике школьникам рассказали о профилактике лесных пожаров

Очередное мероприятие в ходе акции «Останови огонь!» состоялось в школе № 8 города Геленджика в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края.
Организаторами встречи выступили сотрудники Геленджикского филиала краевого лесопожарного центра и специалисты регионального комитета по лесу. Они рассказали ученикам об основных причинах возгораний, подчеркнув опасность антропогенного фактора. Особое внимание было уделено интерактивной части: в игровой форме дети отрабатывали навыки вызова экстренных служб и алгоритмы поведения при обнаружении очагов задымления.
«Статистика показывает, что большинство лесных пожаров происходит по вине человека, поэтому работа с подрастающим поколением — это наш долгосрочный вклад в безопасность региона. Наша задача не просто рассказать об опасности, а привить каждому ребенку культуру безопасного поведения и личную ответственность за сохранение уникальной природы Кубани», — отметили в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.