Историю нижегородских заводов в годы войны показали в музыкальном спектакле

Подлинные архивные хроники нижегородских заводов легли в основу музыкального спектакля «Горький. В тени войны». Он был показан 9 мая в Парке Победы. Организатор проекта — камерный хор «Нижний Новгород».
Постановка состоит из трёх новелл, каждая из которых — судьба, вплетённая в историю войны. «Сормовская броня» рассказывает разлуке на фронте и несгибаемом характере работников «Красного Сормова». Новелла «У отца была “Победа” — о военном детстве и мужестве сотрудников ГАЗа, а “Крылья для фронта” посвящена женщинам, которые на заводе “Сокол” строили самолёты для Победы.
Спектакль погружает зрителя в атмосферу Горького военных лет — времени, когда каждый день люди совершали трудовой подвиг.
Для режиссёра спектакля Аси Желваковой это уже второй проект в Нижнем, посвящённый его истории. С камерным хором «Нижний Новгород» она работала над оперным байопиком «Подводные крылья», рассказывающем о конструкторе экранопланов Ростиславе Алексееве. И вот — новый проект про Горький и его героев.
«Я выросла в Нижнем Новгороде — городе трудовой доблести и славы. Всё моё детство прошло в нижней части города, среди заводов и промышленных районов. С детства я знала историю почти каждого предприятия. На заводах работали мои родители, родители друзей, соседи. Мы росли среди живых разговоров о труде, ответственности и времени, которое формировало характер города и его людей. Тогда это было просто частью повседневной жизни, а сегодня именно эти истории мы рассказываем в хоровом спектакле “Горький. В тени войны”. В нём мы говорим о жизни горьковчан, об их ежедневном, доблестном труде на заводах, о судьбах людей закрытого города военного времени. Наш проект поддержали заводы “ГАЗ”, “Красное Сормово” и “СОКОЛ”. Они бережно предоставили истории своих работников и материалы о том, как жили заводы в то время. Эти свидетельства и легли в основу нашего спектакля. Для всех участников спектакля он — повод для гордости и напоминание о масштабе, силе и значимости Горького, Нижнего Новгорода», — рассказала режиссёр.
Композитор Антон Танонов признался, что работа над проектом стала для него своеобразной экспедицией по родному городу. Сочиняя музыку, он гулял по улицам, вдохновлялся их архитектурой и жителями, мечтал передать настроения военного времени и показать судьбы тех, кто ковал Победу в тылу.
Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Команды креативных практик, Министерства культуры Нижегородской области и Департамента культуры Нижнего Новгорода.
Теперь, после премьеры, спектакль покажут в других городах и районах Нижегородской области. Следить за афишей можно в официальной группе проекта во «ВКонтакте».
6+