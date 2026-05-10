Историю нижегородских заводов в годы войны показали в музыкальном спектакле

«Я выросла в Нижнем Новгороде — городе трудовой доблести и славы. Всё моё детство прошло в нижней части города, среди заводов и промышленных районов. С детства я знала историю почти каждого предприятия. На заводах работали мои родители, родители друзей, соседи. Мы росли среди живых разговоров о труде, ответственности и времени, которое формировало характер города и его людей. Тогда это было просто частью повседневной жизни, а сегодня именно эти истории мы рассказываем в хоровом спектакле “Горький. В тени войны”. В нём мы говорим о жизни горьковчан, об их ежедневном, доблестном труде на заводах, о судьбах людей закрытого города военного времени. Наш проект поддержали заводы “ГАЗ”, “Красное Сормово” и “СОКОЛ”. Они бережно предоставили истории своих работников и материалы о том, как жили заводы в то время. Эти свидетельства и легли в основу нашего спектакля. Для всех участников спектакля он — повод для гордости и напоминание о масштабе, силе и значимости Горького, Нижнего Новгорода», — рассказала режиссёр.