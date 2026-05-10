В Хабаровске сыграли хоккейный турнир памяти Героя Советского Союза

В преддверии Дня Победы на «Платинум Арене» в Хабаровске состоялся турнир по хоккею с шайбой в память о Герое Советского Союза, почётном жителе города Павле Яковлевиче Грищенко. В соревнованиях участвовали команды прокуратур ДФО, УМВД, Росгвардии, МЧС Хабаровского края и ВЧ 70822, сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Павел Яковлевич Грищенко родился 9 июня 1921 года в Амурской области. В июле 1942 года он был направлен на фронт в составе 229 й стрелковой дивизии, участвовал в боях за Сталинград. Награждён званием Героя Советского Союза и орденом Отечественной войны 1 й степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За храбрость». В мирное время удостоен званий «Заслуженный юрист РСФСР», «Заслуженный работник МВД СССР» и звания «Почётный гражданин города Хабаровска».
Турнир открыл прокурор Хабаровского края Виталий Степанов, который поприветствовал спортсменов и пожелал им честной игры. Символическое вбрасывание шайбы выполнила дочь ветерана Галина Павловна Грищенко. По итогам состязаний победу одержала команда «Динамо», серебряным призёром стала команда «Росгвардия», бронзовым — «ПХК ДФО». Победители были награждены на торжественной церемонии.
