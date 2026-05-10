В Хабаровске сыграли хоккейный турнир памяти Героя Советского Союза

Павел Яковлевич Грищенко родился 9 июня 1921 года в Амурской области. В июле 1942 года он был направлен на фронт в составе 229 й стрелковой дивизии, участвовал в боях за Сталинград. Награждён званием Героя Советского Союза и орденом Отечественной войны 1 й степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За храбрость». В мирное время удостоен званий «Заслуженный юрист РСФСР», «Заслуженный работник МВД СССР» и звания «Почётный гражданин города Хабаровска».