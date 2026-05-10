В Ижевске тренеры по хоккею обучились по программе «Красная машина»

Тренеры по хоккею прошли обучение по национальной программе «Красная машина» в Ижевске. Такие мероприятия отвечают задачам госпрограммы «Спорт России», сообщили в Министерстве по физической культуре и спорту Удмуртской Республики.
Онлайн‑этап обучения стартовал 13 апреля. Практические занятия в Ижевске 27−28 апреля проводил преподавательский состав Смоленского государственного университета спорта. Занятия охватили не только тренеров республиканской школы хоккея, но и представителей хоккейных клубов из других регионов: Нефтекамска и Кирово‑Чепецка. Также в нем приняли участие тренеры команды «Ижсталь» Высшей хоккейной лиги Сергей Магарилов и Альберт Логинов и «Прогресс» Национальной молодежной хоккейной лиги.
По итогам обучения тренеры прошли процедуру сертификации на соответствие стандартам «Красная Машина», которая подтвердила их квалификацию на одном из уровней: «Элит», «Профи», «Эксперт» и «Стандарт». Полученный документ дает им право участвовать в региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.