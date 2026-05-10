В Ижевске тренеры по хоккею обучились по программе «Красная машина»

Онлайн‑этап обучения стартовал 13 апреля. Практические занятия в Ижевске 27−28 апреля проводил преподавательский состав Смоленского государственного университета спорта. Занятия охватили не только тренеров республиканской школы хоккея, но и представителей хоккейных клубов из других регионов: Нефтекамска и Кирово‑Чепецка. Также в нем приняли участие тренеры команды «Ижсталь» Высшей хоккейной лиги Сергей Магарилов и Альберт Логинов и «Прогресс» Национальной молодежной хоккейной лиги.