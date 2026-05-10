Полпред в УрФО Артем Жога отправился в традиционный мотопробег ко Дню Победы

Похолодание и шквалистый ветер не остановили уральского полпреда Артема Жогу продолжить традицию мотопробегов по городам Урала, совершивших трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны. В воскресенье, 10 мая, полпред отправился в традиционный мотовояж приблизительной протяженностью 1300 км.
Как рассказал Артем Жога в своем канале в «Макс», перед выездом в Екатеринбурге участники мотопробега возложили цветы к единственному в России памятнику разведчикам-мотоциклистам в Парке Маяковского. «Легендарное подразделение входило в Уральский добровольческий танковый корпус, история которого вызывает огромное чувство гордости и уважения: в тяжелейшее военное время его создали только на взносы жителей», — напомнил Артем Жога события создания УДТК.
История памятника — тоже примечательна. В 1970-м бывшая радистка мотоциклетной роты разведывательного батальона УДТК, гвардии младший сержант Надежда Кириллова на встрече с учениками школы № 14, г. Свердловска рассказала о том, как в 17 лет ушла на фронт и прошла с УДТК до Берлина. Школьники под впечатлением встречи с ветераном разведбата Надеждой Кирилловой, создали поисковую бригаду. На средства, полученные за сбор металлолома и макулатуры, в 1971-м была установлена мемориальная доска. А в 1995 году был установлен новый памятник. Разорванное мотоциклетное колесо, спицы которого символизируют лучи славы. По внутреннему ободу колеса мчится мотоциклист, за ним изображен момент боя. На внешнем ободе — фамилии 133 разведчиков под названиями операций, которые стали для них последними, и военный адрес батальона: «Полевая почта 51123». Надпись на памятнике: «Воинам 7-го отдельного гвардейского разведывательного Пражского, орденов Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной звезды батальона посвящается».
Стартовав из Екатеринбурга полпред Артем Жога и его спутники отправились в Ирбит. Там они заехали к Вечному огню. «Сюда в 1941 году эвакуировали производство мотоциклов. В период Великой Отечественной войны ирбитчане выпустили более семи тысяч единиц М-72, которые были незаменимы на фронте. Город по праву носит титул мотоциклетной столицы и Родины мотоцикла “Урал”. Кроме того, в годы войны Ирбит поставлял броневое стекло для боевых самолетов “Ил”, “Як”, “Ла” и танков. Производство было развернуто в короткие сроки после эвакуации многих заводов. Но основным из них было предприятие из Донецкой области. Вот такая крепкая связь Урала и Донбасса», — напомнил уральский полпред.
Напомним, первый мотопробег к Дню Победы Артем Жога провел год назад к 80-летию Великой Победы. Полпред посетил все Города трудовой доблести Свердловской области. За весь мотопробег-2025 участники проехали около 1000 км, отдав дань памяти героям войны и труженикам тыла. Особое внимание Артем Жога обращал на памятные места, восвященные Великой Отечественной. Год назад полпред отметил, что все памятные места героям Великой Отечественной войны даже в небольших населенных пунктах приведены в порядок, везде много цветов от благодарных потомков.