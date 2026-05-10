Полпред в УрФО Артем Жога отправился в традиционный мотопробег ко Дню Победы

История памятника — тоже примечательна. В 1970-м бывшая радистка мотоциклетной роты разведывательного батальона УДТК, гвардии младший сержант Надежда Кириллова на встрече с учениками школы № 14, г. Свердловска рассказала о том, как в 17 лет ушла на фронт и прошла с УДТК до Берлина. Школьники под впечатлением встречи с ветераном разведбата Надеждой Кирилловой, создали поисковую бригаду. На средства, полученные за сбор металлолома и макулатуры, в 1971-м была установлена мемориальная доска. А в 1995 году был установлен новый памятник. Разорванное мотоциклетное колесо, спицы которого символизируют лучи славы. По внутреннему ободу колеса мчится мотоциклист, за ним изображен момент боя. На внешнем ободе — фамилии 133 разведчиков под названиями операций, которые стали для них последними, и военный адрес батальона: «Полевая почта 51123». Надпись на памятнике: «Воинам 7-го отдельного гвардейского разведывательного Пражского, орденов Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной звезды батальона посвящается».