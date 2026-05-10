Двух людей ищут в Нижегородской области с 8 мая

Известно, что подростки ушли из дома в селе Владимирском и не вернулись. Волонтеры назначили срочные сборы для поиска несовершеннолетних: участники собрались в селе Владимирском в 11:00 10 мая. По данным центра «Рысь», ребята потерялись в лесу.