Двух людей ищут в Нижегородской области с 8 мая

В Воскресенском районе Нижегородской области с 8 мая идут поиски двух пропавших подростков — Тимура Нугзарова 2010 года рождения и Романа Лапшина. Об этом сообщили в ПСЦ «Рысь».
Известно, что подростки ушли из дома в селе Владимирском и не вернулись. Волонтеры назначили срочные сборы для поиска несовершеннолетних: участники собрались в селе Владимирском в 11:00 10 мая. По данным центра «Рысь», ребята потерялись в лесу.
На фото ориентировка для поиска Тимура Нугзарова, источник — ПСЦ «Рысь».
