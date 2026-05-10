В Добрянском округе ветер оставил без света 280 жителей

Количество обрывов на линиях электропередачи уже выросло до 20.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 9 мая и в ночь на 10 мая из-за шквалистого ветра в Пермском крае произошли массовые отключения электричества. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Добрянском муниципальном округе.

Как сообщили в местной администрации, без энергоснабжения остались 13 сельских населенных пунктов, а также частично поселок Полазна и город Добрянка. Всего под отключение попало 280 жителей.

Специалисты приступили к восстановительным работам немедленно, однако ветер не утихает и продолжает наносить новые повреждения. Количество обрывов на линиях электропередачи уже выросло до 20.

Для ускорения ликвидации последствий в Добрянку направили дополнительные бригады из Перми. Энергетики боролись с авариями всю ночь и продолжают работать до сих пор.

Администрация округа призывает жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. О полном завершении работ будет сообщено дополнительно.