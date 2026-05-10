Более 230 новых автобусов выйдут на пригородные маршруты Москвы в 2026 году

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Более 230 современных автобусов российского производства НефАЗ-5299 выйдут на пригородные маршруты Москвы в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

Источник: Агентство «Москва»

«Всего в этом году в столицу придут 233 современных российских автобуса НефАЗ-5299. Сейчас машины работают на шести маршрутах проекта “Москва — область”, по будням на которых совершается в среднем более 13 тыс. поездок. Новая техника повышает комфорт поездок в ближайшие городские округа Подмосковья», — сказал он.

Новые автобусы НефАЗ-5299 полностью оборудованы для комфортных поездок всех категорий пассажиров. Ранее техника успешно зарекомендовала себя на городских маршрутах. Всего в парках Мосгортранса работают уже около 2 тыс. автобусов.