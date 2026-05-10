3 и 4 классы пожароопасности установили в лесах Нижегородской области

В лесах на территории Нижегородской области установился 3 класс пожароопасности, а в некоторых округах — 2 и 4 классы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минлесхоза.
й класс опасности установили в Выксе, Арзамасе, Ардатовском, Дивеевском, Сергачском, Пильнинском, Сеченовском и Кулебакском районах, В Краснобаковском, Воскресенском и Варнавинском районах наблюдается небольшая пожароопасность (2 класс). В остальных районах области установился 3-й класс.
«На территориях с установившимся 4 и 5 КПО устанавливается запрет на посещение гражданами лесов», — отметили в министерстве.
Ранее мы писали о пожаре в Выксе, который произошел 5 мая и унес жизни пяти человек.