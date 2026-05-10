Нижегородские подростки могут отправиться в экспедицию к Северному полюсу

В этом году идет седьмой сезон проекта «Ледокол знаний». Экспедиция приурочена к Году единства народов России — впервые в мероприятии примут участие представители всех федеральных округов страны. Для участия подросткам нужно зарегистрироваться на сайте проекта и поучаствовать в интеллектуальных испытаниях и творческих заданиях. Соревнования пройдут в трех треках: «Искатель» (для будущих ученых, исследователей и научных журналистов), «Создатель» (для инженеров, проектировщиков и конструкторов) и «Мастер» (для представителей рабочих специальностей).