Нижегородские подростки могут отправиться в экспедицию к Северному полюсу

Нижегородцы в возрасте от 14 до 16 лет могут поучаствовать в международном научно-просветительском проекта госкорпорации Росатом «Ледокол знаний». Победители отправятся в экспедицию на атомном ледоколе к Северному полюсу. Об этом рассказали в ГК «Росатом».
В этом году идет седьмой сезон проекта «Ледокол знаний». Экспедиция приурочена к Году единства народов России — впервые в мероприятии примут участие представители всех федеральных округов страны. Для участия подросткам нужно зарегистрироваться на сайте проекта и поучаствовать в интеллектуальных испытаниях и творческих заданиях. Соревнования пройдут в трех треках: «Искатель» (для будущих ученых, исследователей и научных журналистов), «Создатель» (для инженеров, проектировщиков и конструкторов) и «Мастер» (для представителей рабочих специальностей).
96 ребят, которые покажут лучшие результаты на онлайн-отборах, пройдут в очные региональные полуфиналы. Финал состоится в июне в Москве. Вместе с победителями в экспедицию отправятся также школьники из 22 стран европы, азии, Латинской америки и Африки. Сама экспедиция намечена на август 2026 года.
