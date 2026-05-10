Школьники из Ульяновска посетили областной клинический центр

Ученики гимназии № 1 Ульяновска стали участниками экскурсии в центр специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Ульяновской области. Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Школьники увидели, как работают основные отделения, и пообщались с врачами. Они заглянули в отделение лучевой диагностики, клинико-диагностическую лабораторию, кабинет функциональной диагностики и перевязочный кабинет. Им показали современное оборудование, рассказали о повседневных процедурах и о том, какую роль специалисты играют в диагностике и лечении пациентов.
«Это отличная возможность познакомиться с медицинской профессией изнутри. Подобные экскурсии вдохновляют на выбор этого пути и воспитывают уважение к тем, кто каждый день спасает жизни. Мы видим живой интерес в глазах подростков и надеемся на то, что кто-то из них вернется к нам уже коллегой», — подчеркнул главный врач центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Беззубенков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.