На Дону началась нерестовая кампания белуги

На данный момент Донской осетровый завод — единственное рыбоводное хозяйство, которое в рамках государственного задания занимается выращиванием и выпуском молоди белуги в естественную среду обитания. Кроме белуги, в 2026 году на предприятии запланировано выращивание и выпуск молоди осетра русского, севрюги и стерляди.