В московском метро запустили тематический поезд Вологодской области

Тематический поезд Вологодской области в обновленной ливрее начал ходить в московском метро. Продвижение турпотенциала отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
«Уникальный брендированный поезд Вологодской области запустили сегодня на Калужско-Рижской линии московского метро. Освежили ливрею тематического поезда: каждый из восьми вагонов превратили в увлекательную экскурсию, которая познакомит жителей и гостей столицы с историей, гастрономией, промыслами и знаковыми местами Вологодчины — Души Русского Севера, Места Силы Русского Мира», — подчеркнул Георгий Филимонов.
Пассажиры московского метро смогут познакомиться с тремя крупными городами Вологодской области: Череповцом, Великим Устюгом и Вологдой. Также можно узнать больше о городе Кириллове. Еще один вагон тематического поезда посвятили продуктам, которыми Вологодчина славится далеко за пределами России. Среди них— знаменитое вологодское масло, обладающее «ореховым привкусом» и мороженое из цельного коровьего молока. Другой вагон показывает историю вологодского кружева.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.