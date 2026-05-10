Председатель СК заинтересовался аферой с завышенной платой за свет в Выксе

Следователи проводят проверку по данному факту.

Председатель СКР Александр Бастрыкин получит доклад о проверке информации, связанной с мошенническими действиями в Выксе при начислении платы за свет. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства.

В соцсетях появилась информация о возможном нарушении прав жителей Выксы. Известно, что пожилым людям выставляются завышенные суммы по оплате электроэнергии, которую расходуют на общедомовые нужды. Также сообщается, что ресурсоснабжающие компании могут включать в начисления и задолженность неплательщиков.

Следователи проводят проверку по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). Бастрыкину доложат о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Ранее глава СКР запросил доклад о проблемах с водой в нижегородской деревне.