Новгородские ученые научились быстрее подбирать химиотерапию

Ученые Новгородского государственного университета (НовГУ) совместно с коллегами из Москвы научились быстрее подбирать химиотерапию для пациентов с немелкоклеточным раком легкого. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в вузе.
Специалисты разработали технологию быстрого выращивания трехмерных копий опухолей. Они состоят не только из раковых клеток, но и из иммунных клеток и соединительной ткани, формирующей каркас опухоли. Это позволяет за 10 дней после операции протестировать чувствительность новообразования к разным химиопрепаратам и подобрать для пациента максимально эффективную схему лечения.
«Нам удалось воссоздать в миниатюре не просто скопление раковых клеток, а сложную систему, включающую все микроокружение опухоли. Именно это позволяет с высокой точностью переносить результаты, полученные на сфероидах, на то, что происходит в организме пациента. Кроме того, в 58% образцов набор сигнальных молекул, которые клетки выделяют в окружающую среду, оказался близок к исходной опухоли», — подчеркнул научный сотрудник лаборатории медицинской информатики НовГУ Рушан Сулиманов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.