День матерей отмечают в Казахстане

АСТАНА, 10 мая — Sputnik. Во второе воскресенье мая в Казахстане отмечают День матерей.

Источник: Sputnik.kz

В 2026 году эта дата выпала на 10 мая. Поздравила женщин зампремьера Казахстана, министр культуры и информации Аида Балаева. Это особый и по-настоящему теплый праздник, наполненный любовью, благодарностью и уважением, подчеркнула она.

«Этот день посвящен тем, кто дарит нам жизнь, любовь и заботу. Мама — это целый мир, наполненный теплом, нежностью, безусловной любовью и поддержкой. В казахской культуре образ матери всегда занимал особое место. Через века передаются ценности уважения, взаимопомощи и ответственности, заложенные нашими матерями. Эти традиции остаются прочной основой единства и духовной силы народа», — написала Балаева на своей странице в социальной сети.

Она подчеркнула, что в Казахстане на системной основе реализуется государственная политика по поддержке материнства и семей с детьми.

«Совершенствуются меры социальной поддержки, обеспечивается доступность дошкольного образования, укрепляется система охраны материнства и детства, создаются условия для занятости женщин и совмещения профессиональной деятельности с семейными обязанностями, внедряются программы ответственного родительства, а также развивается сеть Центров поддержки семьи. Более 10 лет действует консультативно-совещательный орган — Совет матерей», — отметила Балаева.

«От всей души благодарю всех матерей за мудрость, любовь и доброту. Пусть этот день станет напоминанием о том, как важно ценить каждое мгновение, проведенное с нашими матерями. Пусть в ваших семьях всегда будут тепло, любовь и уют!», — сказала Аида Балаева.

Как сообщили в Минкультуры, на сегодня в Казахстане действуют 1 755 советов матерей, которые объединяют более 12 тысяч человек. Совет проводит работу по поддержке семей, профилактике бытового насилия и подростковой преступности, защите прав женщин и детей, а также продвижению семейных и культурных ценностей.