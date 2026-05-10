В Екатеринбурге открылось производство крупного листового стекла

Новое производство обеспечит потребность строительной отрасли внутри региона.

Производство широкоформатного стекла и стеклопакетов запустили 30 апреля в Екатеринбурге с господдержкой в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«На площадке группы компаний ASKELL начал работать инновационный комплекс по изготовлению стеклопакетов и обработке крупного листового стекла до 18 квадратных метров. Мощность линии — 18500 квадратных метров продукции в месяц. Это около 220 000 квадратных метров в год. Предприятие реализует полный производственный цикл от заготовки до готовой продукции», — подчеркнул Денис Паслер.

Новое производство обеспечит потребность строительной отрасли внутри региона. Компания планирует выход на рынки других регионов России и стран СНГ. Ранее предприятие было отобрано для презентации экспортного потенциала Свердловской области на выставке «Иннопром. Узбекистан», а также стало участником регионального проекта «Производительность труда».

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
