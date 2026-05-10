Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше возле границы с Калининградской областью нашли дрон с надписью кириллицей

Аппарат, предположительно, мог использоваться для наблюдения.

Источник: Клопс.ru

В районе польского Бартошице, менее чем в 20 км от границы с Калининградской областью, нашли беспилотник с надписью на кириллице. Об этом издания Onet и RMF24 пишут в воскресенье, 10 мая.

Сообщение о неопознанном объекте военная жандармерия Польши получила накануне утром. Представитель ведомства Дариуш Розкош заявил, что, по предварительным данным, аппарат не похож на гражданский дрон, небоеспособен и может использоваться для слежки. Проводится проверка, на месте работают специалисты.

RMF24 отмечает, что следователи официально подтверждают лишь одно: найденное устройство иностранного происхождения. Другие детали происхождения беспилотника пока не раскрываются.

После нескольких инцидентов с БПЛА Украина планирует направить военных экспертов в страны Балтии. Власти Эстонии, в свою очередь, ждут от ВСУ более строгого контроля над дронами.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше