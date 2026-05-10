Лукашенко назвал символы, которые и в будущем будут пробуждать чувство гордости у белорусов

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна, сообщает пресс-служба главы государства.
Триада государственных символов, выбранных народом, отражает опыт и традиции, сложный исторический путь нашего независимого и суверенного государства, красоту и самобытность голубоглазой Беларуси, говорится в поздравлении. Государственные символы стали неотъемлемой частью повседневной жизни.
Президент выразил уверенность, что и в будущем эти символы будут пробуждать у белорусов чувство гордости, заботы о судьбе своей страны и ответственности за ее будущее.
Александр Лукашенко пожелал белорусам здоровья, процветания, новых успехов и побед.
Кстати, вот что известно о Матрене Маркевич — авторе узора, положенного в основу орнамента Государственного флага Беларуси: родила шесть детей, пекла хлеб партизанам.
А еще Александр Лукашенко раскрыл, чему нужно научить молодежь Беларуси.