Около 60 жителей Ямала изучили правила поведения при встрече с медведем

Тренинг провели сотрудники департамента природных ресурсов и экологии Ямала.

Источник: Национальные проекты России

Примерно 60 жителей Ямало-Ненецкого автономного округа прошли обучение правильному поведению при встрече с медведем в ходе проекта «Медвежий патруль». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии региона.

Тренинг провели сотрудники департамента природных ресурсов и экологии Ямала совместно с фондом «Природа и люди» и Московским зоопарком. Он был направлен на отработку навыков, которые помогут избежать конфликтных ситуаций при встрече с белыми медведями. Во время первого этапа участникам рассказали о правилах поведения в местах обитания белых медведей.

Во второй части специалисты сделали упор на практику. Они показали, как использовать специальные средства отпугивания, такие как сигналы охотника, фальшфейеры и дымовые шашки.

«Жизнь и традиционный уклад коренных народов Севера неразрывно связаны с дикой природой, и белый медведь — их сосед по тундре. Наша задача не просто научить людей защищаться, а сформировать понимание того, как избежать встречи с хищником и не спровоцировать его. Мы работаем на опережение, и такие профилактические меры уже доказали свою эффективность в других арктических регионах», — подчеркнула генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.