Представители Кабардино-Балкарии посетили форум «Кавказский акцент»

В ходе гастрономического фестиваля Кабардино-Балкарию представил шеф-повар и ресторатор Касым Эристов. На этно-фьюжн фестивале «Пысыра» выступала республиканская дарк-фолк группа «Vynd». Их дебютный альбом Lhehts отражает новую волну независимой кавказской сцены. Дополнением к деловой и культурной программе стала ярмарка мастеров Северного Кавказа. От Кабардино-Балкарии в ней приняли участие основатель бренда Hatsibana Фатима Шогенова, Мунира Жулабова с авторскими украшениями из дерева и Елена Афаунова, представившая изделия в технике золотого шитья.