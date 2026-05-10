Представители Кабардино-Балкарии посетили форум «Кавказский акцент»

Участниками форума «Кавказский акцент», который проходил с 23 по 25 апреля во Владикавказе, стали представители Кабардино-Балкарской Республики. Мероприятие состоялось по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве экономического развития региона.
Ключевой темой форума стала концепция «ЭТНО МЫ» — символ синтеза национальных традиций и современных творческих практик, формирующих уникальный культурный код региона. Центральным событием деловой программы стала пленарная сессия «Креативные индустрии Кавказа: синтез традиций и современности».
В ходе гастрономического фестиваля Кабардино-Балкарию представил шеф-повар и ресторатор Касым Эристов. На этно-фьюжн фестивале «Пысыра» выступала республиканская дарк-фолк группа «Vynd». Их дебютный альбом Lhehts отражает новую волну независимой кавказской сцены. Дополнением к деловой и культурной программе стала ярмарка мастеров Северного Кавказа. От Кабардино-Балкарии в ней приняли участие основатель бренда Hatsibana Фатима Шогенова, Мунира Жулабова с авторскими украшениями из дерева и Елена Афаунова, представившая изделия в технике золотого шитья.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.