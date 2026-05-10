Гости из Ростова-на-Дону посетили Школу космонавтики в Северной Осетии

Педагоги и ученики школы № 60 из Ростова-на-Дону побывали в Школе космонавтики в Республике Северной Осетии — Алании. Она работает по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в республиканском министерстве образования и науки региона.
Для гостей была подготовлена насыщенная программа. Например, состоялось занятие «Время и календарь», где участники узнали, как измеряется время и формируются календари, а также какие особенности имеет отсчет времени на Земле и в космосе. Прошли практические мастер-классы, во время которых ребята своими руками создали и запустили модели «Летающая ракета» и «Планер».
Кроме того, была организована экскурсия в музей и на астрономическую площадку. Также дети посмотрели научно-познавательный фильм «Мир, в котором мы живем». Такие встречи становятся важной частью образовательного процесса: они способствуют развитию интереса к науке, формированию исследовательских навыков и вдохновляют ребят на новые открытия.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.