Более 15 тысяч студентов трудоустроят через студотряды Татарстана в 2026 году

Об этом сообщили организаторы Республиканского молодежного форума «Работа молодым», который прошел в Казани и Альметьевске при участии полутора тысяч школьников, студентов, работодателей и ветеранов движения. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».
Сейчас в республике открыто около 52 тысяч вакансий, и предприятия особенно заинтересованы в привлечении молодых специалистов.
Уже с начала года к работе приступили почти три тысячи человек — это около 20% от годового плана. Студенты трудятся на промышленных предприятиях, в строительстве, сельском хозяйстве и сфере услуг, при этом особое внимание уделяется оборонно-промышленному комплексу. Дополнительно в Татарстан привлекут более четырех тысяч студентов из других регионов для участия во всероссийских трудовых проектах.
Для качественной подготовки кадров в этом году более 5,6 тысячи человек бесплатно проходят обучение по 80 рабочим специальностям. Интерактивная ярмарка профессий на форуме позволила участникам попробовать себя в роли электромонтера, бармена, вожатого и других специалистов. В 2025 году почти 800 студентов остались на предприятиях после завершения трудового сезона — такой результат подтверждает эффективность формата студотрядов как стартовой площадки для карьеры.