В аэропорту Нижнего Новгорода отменили три рейса

9 мая в аэропорту «Чкалов» было отменено сразу три рейса. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Рано утром 9 мая с воздушной гавани сняли ограничения на приём и вылет самолётов, которые действовали с 8 мая. Тем не менее, из Нижнего Новгорода не отправились в рейс воздушные судна до Москвы и Екатеринбурга. Самолёт до Москвы должен был вылететь в столицу ещё вечером 8 мая, до Екатеринбурга ранним утром 9 мая.
Был отменён и рейс Москва-Нижний Новгород. Он был назначен на вечер 8 мая.
Сейчас нижегородский аэропорт работает в штатном режиме. Задержки или отмены рейсов на прилёт и вылет нет.
