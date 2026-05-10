В аэропорту Нижнего Новгорода отменили три рейса

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

9 мая в аэропорту «Чкалов» было отменено сразу три рейса. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Рано утром 9 мая с воздушной гавани сняли ограничения на приём и вылет самолётов, которые действовали с 8 мая. Тем не менее, из Нижнего Новгорода не отправились в рейс воздушные судна до Москвы и Екатеринбурга. Самолёт до Москвы должен был вылететь в столицу ещё вечером 8 мая, до Екатеринбурга ранним утром 9 мая.

Был отменён и рейс Москва-Нижний Новгород. Он был назначен на вечер 8 мая.

Сейчас нижегородский аэропорт работает в штатном режиме. Задержки или отмены рейсов на прилёт и вылет нет.

Напомним, ограничения ввели в нижегородском аэропорту 8 мая.