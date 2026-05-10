Около 800 известных людей Беларуси несли флаг в центре Минска

Огромный флаг Беларуси несли около 800 известных людей страны.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси 10 мая отмечают День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна, в связи с чем в центре Минска прошло шествие с огромным флагом — 500 метров длиной и 9 метров шириной, сообщает БелТА.

Флаг по проспекту Независимости несли около 800 человек, известные деятели культуры, спорта, СМИ. Несли они флаг от стелы «Минск — город-герой» до площади Государственного флага через коридор людей с флагами.

В 2026 году впервые аналогичные мероприятия проходят во всех областных центрах Беларуси.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко назвал символы, которые и в будущем будут пробуждать чувство гордости у граждан страны.

А еще вот что известно о Матрене Маркевич — авторе узора, положенного в основу орнамента Государственного флага Беларуси: родила шесть детей, пекла хлеб партизанам.

