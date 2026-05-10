В новом парке на юге Волгограда появились семейные аттракционы

В новом парке Красноармейского района установили семейные аттракционы.

Источник: Комсомольская правда

На юге Волгограда вскоре появится свой парк развлечений. В строящемся парке в створе бульвара Энгельса в Красноармейском районе установили аттракционы «Вращающаяся вышка», «Диско» и «Пиратский корабль». Еще три аттракциона сделают в ближайшее время. Открытие парка развлечений запланировано на лето 2026 года.

На аттракционе «Диско» посетителей ждут резкие подъемы и спуски, напоминающие морские волны. «Вращающаяся вышка» — многоместные качели, крутящиеся со скоростью 9,5 оборотов в минуту. А «Пиратский корабль» представляет собой гигантский маятник. В парке также установили горки «Циклон», которые привезли из ЦПКиО. Также в Красноармейском парке развлечений появятся аттракционы «Прыжок в небо», «Прыгающая машина» и цепочная карусель.

— Перед открытием каждый аттракцион пройдет сертификацию и получит свидетельство о государственной регистрации, подтверждающее его безопасность, — рассказали в дирекции парка.

