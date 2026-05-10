Как в охваченном войной Сталинграде работали тысячи медиков

— К воротам госпиталя № 1584 по Ковровской улице подходили не санитарные автобусы, а ежеминутно подскакивали грузовые машины, с которых солдаты снимали раненых и тут же на асфальте укладывали рядами, подвозили раненых на подводах, непрерывным потоком подходили пешие раненые с окровавленными повязками. В большинстве раненые поступали из санчастей полков или непосредственно с фронта без медицинской документации. Госпитали, оставшиеся в городе, ежедневно принимали до 4 тысяч раненых, в среднем приходилось по 600−800 раненых в день на каждый из них, — рассказывают в музее-заповеднике «Сталинградская битва».