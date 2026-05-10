В Красноярске прошел профориентационный фестиваль «БАС вокруг нас_2.0»

Профориентационный фестиваль «БАС вокруг нас_2.0» состоялся 28−29 апреля в Красноярске по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
Участниками стали более тысячи школьников и студентов. Соревнования по робототехнике проводились в двух дисциплинах. В «Марафоне шагающих роботов» участники программировали движение робота по заданной траектории. В «Интеллектуальном РобоСумоМикс 15×15» состязания проходили на ринге, где нужно было вытолкнуть робота-соперника за пределы круга, используя датчики и алгоритмы поведения.
Второй день фестиваля был посвящен беспилотной авиации. Техникумы и колледжи Красноярского края представили свои наработки по программированию БПЛА и робототехнике. Все желающие попробовали собрать простую электрическую цепь, поуправлять уже готовыми моделями роботов с пульта и пообщаться с наставниками. Особый интерес у посетителей вызвали дроны, разгоняющиеся до 100 км/ч.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.