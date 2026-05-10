Жители 22 домов в апреле оформили документы на квартиры по программе реновации

«Одним из факторов, влияющих на темпы реализации программы реновации, является удобство и скорость заключения договоров на новые квартиры. В апреле завершили оформление документов, необходимых для переезда, все жители 22 расселяемых домов — около 3,7 тыс. горожан. Это почти половина от аналогичного показателя за весь I квартал 2026 года, когда заключение договоров на квартиры завершили 100% жителей 48 домов, включенных в программу реновации. После их переезда на месте старых зданий построят современные жилые комплексы и объекты инфраструктуры, востребованные не только у новоселов, но и у жителей ближайших домов», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
По возможности город предоставляет участникам программы реновации жилье в новостройках, которые расположены поблизости от их старых домов. Квартиры в современных жилых комплексах отличаются удобной планировкой и имеют готовую отделку. Заключать договоры на жилье помогают специалисты столичного департамента городского имущества.
«На востоке Москвы оформление документов на новые квартиры в апреле завершили все участники программы из четырех домов старого жилого фонда. По три адреса, где все жители заключили договоры, необходимые для переезда, прибавилось на севере, северо-востоке, юго-востоке и в Троицком административном округе, по два — на западе и юго-западе столицы, по одному — на юге и северо-западе. В числе тех, кто оформил документы в кратчайший срок, — жители д. 3 в 4-м Новомихалковском проезде в Коптево. Они приступили к осмотру предложенных городом квартир во второй половине декабря, а в апреле уже были подписаны последние восемь договоров. Чуть больше времени на это потребовалось москвичам из д. 16, корп. 4 на ул. 13-я Парковая и д. 13, корп. 3 на ул. Маршала Чуйкова», — отметила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.